Intesa Sanpaolo, Messina: pronti a rispondere a qualsiasi controfferta per MPS

(Teleborsa) - L'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo
, Carlo Messina
, ha fatto sapere di essere pronto a rispondere a qualsiasi controfferta
per Banca Monte dei Paschi di Siena
, dopo aver presentato lunedì un'offerta
che valuta la banca più antica del mondo oltre 30 miliardi di euro.
"L'operazione sarà decisa in definitiva dal prezzo che verrà pagato
", ha dichiarato Messina in un'intervista a Bloomberg TV martedì. "Se qualcuno è disposto a offrire di più
della nostra offerta, allora potrebbe esserci concorrenza
".
L'operazione con MPS consoliderebbe il ruolo dominante di Intesa in Italia, amplierebbe le sue attività di wealth management e investment banking con l'acquisizione di Mediobanca
e le garantirebbe una significativa partecipazione di minoranza nella più grande compagnia assicurativa del paese, Assicurazioni Generali
. L'operazione, aveva evidenziato Messina lunedì nella conference call con gli analisti
, posizionerebbe inoltre la banca in una posizione favorevole per svolgere un ruolo nel consolidamento europeo.
Intesa ha deliberatamente incluso una componente in contanti
di circa 3 miliardi di euro nella sua offerta per rendere più difficile la risposta dei concorrenti
, ha affermato Messina, sostenendo che crea un ostacolo che pochi rivali sarebbero in grado o disposti a superare.
"Un'operazione in cui si hanno 3 miliardi di euro in contanti è, a mio avviso, un chiaro segnale di allarme
per tutte le altre banche che potrebbero valutare una controfferta", ha dichiarato Messina. "Avere liquidità
nell'operazione significa essere sufficientemente solidi in termini di capitale".
Tuttavia, non è così improbabile che l'offerta non inneschi risposte da parte di altri operatori del settore finanziario italiano. UniCredit
ha recentemente aumentato la propria partecipazione in Generali. Il giorno prima dell'offerta di Intesa, Banco BPM
aveva già proposto una fusione paritaria
con Monte Paschi, senza però indicare un prezzo.
La proposta di Banco BPM era semplicemente una "lettera d'amore" con cui si chiedeva di avviare un dialogo, non un'offerta completa, ha affermato Messina. Per quanto riguarda UniCredit, ha suggerito che un "approccio amichevole" potrebbe essere possibile nei confronti di Generali.
Secondo Messina, c'è un'alta probabilità
che l'offerta vada a buon fine.