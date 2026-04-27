New York: brillante l'andamento di Salesforce

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , in guadagno del 2,77% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salesforce evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Salesforce rispetto all'indice.





Lo scenario di breve periodo di Salesforce evidenzia un declino dei corsi verso area 179,2 USD con prima area di resistenza vista a 185,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 175,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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