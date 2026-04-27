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New York: scambi al rialzo per Stanley Black & Decker

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi al rialzo per Stanley Black & Decker
Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nella produzione di utensili, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,30%.
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