Piazza Affari: brillante l'andamento di Webuild

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che tratta in utile dell'1,87% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Webuild , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Webuild si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,488 Euro. Prima resistenza a 2,524. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,466.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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