Piazza Affari: brillante l'andamento di Webuild
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che tratta in utile dell'1,87% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Webuild, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Webuild si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,488 Euro. Prima resistenza a 2,524. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,466.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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