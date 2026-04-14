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Danieli, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Danieli, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
Brillante rialzo per la multinazionale friulana, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,14%.
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