Milano 27-apr
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Piazza Affari: frazionale rialzo per il settore assicurativo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: frazionale rialzo per il settore assicurativo italiano
L'Indice delle società assicurative fa un piccolo salto in avanti dello 0,63%, portandosi a 42.801,56 punti.
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