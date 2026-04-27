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Piazza Affari: in calo Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Piazza Affari: in calo Avio
Ribasso per l'azienda aerospaziale italiana, che presenta una flessione del 3,24%.
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