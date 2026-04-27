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PLATINUM del 24/04/2026

Finanza
PLATINUM del 24/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 aprile

Debole la giornata del 24 aprile per il metallo bianco-argenteo, che porta a casa un calo dello 0,64%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del platino, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 2.060,5. Primo supporto visto a 2.005. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1.986,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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