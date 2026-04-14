Novo Nordisk, partnership strategica con OpenAI per accelerare sviluppo dei farmaci

(Teleborsa) - Novo Nordisk , colosso danese dell'healthcare, ha annunciato una partnership strategica con OpenAI per implementare l'intelligenza artificiale in tutta la sua attività, dalla scoperta dei farmaci alla produzione e alle operazioni commerciali.



La partnership applicherà funzionalità avanzate di AI per analizzare set di dati complessi, identificare candidati farmaceutici promettenti e ridurre i tempi necessari per passare dalla ricerca al paziente. Viene sottolineato che è stata strutturata con rigorose misure di protezione dei dati, governance e supervisione umana per garantire un utilizzo etico e conforme alle normative.



"Questa partnership rappresenta un passo importante per posizionare Novo Nordisk come leader nella prossima era della sanità. Milioni di persone convivono con obesità e diabete e necessitano di opzioni terapeutiche, e sappiamo che esistono terapie ancora da scoprire che potrebbero cambiare le loro vite - ha dichiarato Mike Doustdar, CEO di Novo Nordisk - Integrare l'AI nel nostro lavoro quotidiano ci offre la possibilità di analizzare set di dati su una scala prima impensabile, identificare modelli che non potevamo individuare e testare ipotesi più velocemente che mai. Ciò significa scoprire nuove terapie e portarle sul mercato più rapidamente che mai"



"L'intelligenza artificiale sta trasformando i settori industriali e, nel campo delle scienze della vita, può aiutare le persone a vivere meglio e più a lungo - ha dichiarato Sam Altman, CEO di OpenAI - Questa collaborazione con Novo Nordisk li aiuterà ad accelerare la scoperta scientifica, a gestire operazioni globali più efficienti e a ridefinire il futuro dell'assistenza sanitaria".

Condividi

```