OpenAI acquista il talk show sulla tecnologia TBPN

(Teleborsa) - OpenAI, colosso statunitense dell'intelligenza artificiale, ha annunciato l'acquisizione di Technology Business Programming Network (TBPN), un talk show tecnologico quotidiano in diretta e una delle aziende mediatiche in più rapida crescita. È condotto dagli imprenditori Jordi Hays e John Coogan e va in onda dal lunedì al venerdì. Il New York Times ha recentemente definito TBPN "la nuova ossessione della Silicon Valley".



"TBPN ha creato qualcosa di davvero speciale. È uno dei luoghi in cui il dibattito sull'AI e sugli sviluppatori si svolge quotidianamente - ha detto Fidji Simo, CEO delle applicazioni di OpenAI - Riflettendo sul futuro della comunicazione in OpenAI, una cosa è diventata chiara: il manuale di comunicazione standard non si applica a noi. Non siamo un'azienda tipica. Stiamo guidando una trasformazione tecnologica davvero epocale. E con la missione di portare l'AGI nel mondo arriva anche la responsabilità di contribuire a creare uno spazio per un dialogo reale e costruttivo sui cambiamenti che l'AI sta generando, con gli sviluppatori e gli utenti della tecnologia al centro".



"Questo è esattamente ciò che TBPN ha creato - ha continuato - Quindi, piuttosto che cercare di ricrearlo da zero, ci è sembrato logico coinvolgerli, supportare il loro lavoro e aiutarli a crescere, mantenendo al contempo ciò che li rende speciali. Un elemento fondamentale è l'indipendenza editoriale. TBPN continuerà a gestire la propria programmazione, a scegliere i propri ospiti e a prendere le proprie decisioni editoriali. Questo è alla base della loro credibilità ed è un aspetto che tuteliamo esplicitamente con questo accordo".



"Nell'ultimo anno, abbiamo avuto un posto in prima fila non solo per OpenAI, ma per l'intero ecosistema, seguendo quotidianamente notizie, annunci e lanci in tempo reale - ha detto Jordi Hays, co-fondatore e co-conduttore di TBPN - Sebbene a volte siamo stati critici nei confronti del settore, dopo aver conosciuto Sam e il team di OpenAI, ciò che ci ha colpito di più è stata la loro apertura al feedback e l'impegno a fare le cose per bene. Passare dai commenti a un impatto reale sulla distribuzione e la comprensione di questa tecnologia a livello globale è incredibilmente importante per noi".



(Foto: Levart_Photographer on Unsplash)

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