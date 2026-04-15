Broadcom corre nel premarket con estensione partnership con Meta su chip AI personalizzati

(Teleborsa) - Broadcom e Meta hanno annunciato un'estensione multi-anno e multi-generazione della loro partnership strategica per lo sviluppo dei chip AI personalizzati MTIA (Meta Training and Inference Accelerator), con orizzonte almeno fino al 2029. Il titolo Broadcom è salito di circa il 3% nel premarket.



Il primo impegno supera 1 GW di capacità computazionale ed è la prima fase di un rollout che punta a raggiungere diversi gigawatt nel tempo. I chip MTIA sono realizzati attraverso la piattaforma XPU di Broadcom, che consente la co-progettazione stretta di logica, memoria e I/O ad alta velocità. Nei prossimi tre anni le due società collaboreranno sulle generazioni successive di acceleratori AI per rispondere alla crescente domanda computazionale dei modelli di nuova generazione di Meta, destinati ad alimentare funzionalità di AI generativa in tempo reale su WhatsApp, Instagram e Threads.



A complemento dei chip, Broadcom fornirà le proprie soluzioni di networking Ethernet — switch ad alta radice, connettività ottica e PCIe switch — per gestire le esigenze di scala all'interno dei cluster MTIA e tra decine di migliaia di nodi, eliminando i colli di bottiglia durante i carichi di lavoro AI più intensivi.



Hock Tan, presidente e CEO di Broadcom, ha dichiarato: "Questo deployment iniziale di MTIA è solo l'inizio di una roadmap multi-generazione per servire la traiettoria di massiccia crescita dei prossimi anni." Mark Zuckerberg ha aggiunto: "Mentre implementiamo oltre 1 GW della nostra silicon personalizzata per cominciare, questa partnership ci darà maggiori performance ed efficienza per tutto ciò che stiamo costruendo".

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