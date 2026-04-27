Milano 27-apr
0 0,00%
Nasdaq 27-apr
27.306 +0,01%
Dow Jones 27-apr
49.168 -0,13%
Londra 27-apr
10.321 -0,56%
Francoforte 27-apr
24.084 -0,19%

Teradyne scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori, In breve
Teradyne scambia in rosso a New York
Ribasso per la società che produce i tester di circuiti integrati, che tratta in perdita del 5,56% sui valori precedenti.
Condividi
```