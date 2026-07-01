Teradyne scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Retrocede molto la società che produce i tester di circuiti integrati , che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,23%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Teradyne evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Teradyne rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Teradyne rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 461,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 438,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 484,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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