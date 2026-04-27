TikTok Shop: pubblico trasversale, non solo Gen Z

NIQ analizza le performance a un anno dal lancio in Italia

(Teleborsa) - Sbarcato in Italia un anno fa, TikTok Shop nel Bel Paese registra una rapida diffusione iniziale, superiore alla media europea. A delineare il quadro è NielsenIQ con i suoi dati aggiornati provenienti dal Digital Purchase e-commerce consumer panel. Monitorando le performance del canale, si osserva che TikTok Shop sia stato utilizzato da quasi 1 e-shopper su 5 e che occupa la quattordicesima posizione come player e-commerce sul mercato nazionale in base al fatturato.



Nella fotografia scattata da NIQ, sono rientrati anche parametri che hanno tracciato quanto e come i consumatori in Italia acquistano su TikTok Shop. Innanzitutto, in Italia, la frequenza di acquisto si attesta attualmente a 2,7 transazioni all'anno, contro le 8,9 del Regno Unito. Questo divario riflette i diversi livelli di maturità del mercato del commercio via piattaforma, che risulta più sviluppato nel Regno Unito, grazie anche al lancio anticipato di TikTok Shop. Ad essere rilevato anche lo scontrino medio, che si attesta a 24,5 euro, mantenendosi in linea con gli altri mercati coinvolti nello studio – a “pesare” di più in Europa quello tedesco con 30.3euro. In aggiunta, la quota di portafoglio per il mercato tricolore corrisponde a 4,4% (vs. 9,5% in Regno Unito).



“Nel contesto di un e-commerce italiano sempre più maturo e in crescita – +9,1% a valore nel Largo Consumo nel 2025, i nostri dati evidenziano il ruolo crescente dei modelli di e-commerce via piattaforma che combinano intrattenimento, ecosistemi di creator e transazioni dirette – dichiara Rossella Perruso, Account Director, Media & Entertainment di NielsenIQ Italia – Per una quota crescente di consumatori italiani rappresenta già un canale complementare e ricorrente all’interno del proprio mix di acquisto digitale”.



Gli acquirenti italiani su TikTok Shop si distinguono per un comportamento di acquisto nell'e-commerce complessivamente più intenso rispetto all'acquirente online medio. Nel corso di un anno, i consumatori che acquistano su TikTok Shop effettuano in media 31,9 acquisti online in generale – circa un ordine ogni 11 giorni – contro i 22,5 acquisti dell'acquirente e-commerce medio.



Sebbene il valore medio del carrello sia leggermente inferiore (46,6 euro rispetto a 50,5 euro), la maggiore frequenza di acquisto si traduce in una spesa online annuale più elevata. In totale, gli acquirenti di TikTok Shop spendono in media 1.485 € all'anno nell'e-commerce, rispetto ai 1.138 euro dell'acquirente online medio, evidenziando il loro uso più frequente e costante dei canali online.



Dal beauty al fitness: l’evoluzione dell’offerta - Se inizialmente TikTok Shop è stato associato soprattutto al beauty, l’analisi NIQ mostra come anche in Italia l’offerta si stia diversificando. Sul podio delle categorie maggiormente acquistate, il Fashion (21%) seguito dal beauty (14%) e, infine, home & appliances (13%). Tra i prodotti più performanti in termini di valore, in Italia, figurano integratori sportivi, articoli beauty, piccoli elettrodomestici e accessori lifestyle, a conferma di un mix variegato.



Un pubblico trasversale, non solo Gen Z - Esaminando l’età di chi effettua acquisti su TikTok Shop, i dati NIQ evidenziano un utilizzo trasversale: gli over 40 rappresentano il 41% del valore generato sul canale di vendita social, rispetto al 32% dell’e-commerce complessivo; una tendenza che si rafforza ulteriormente nel confronto con il mercato della Distribuzione Moderna, dove la quota sale al 69% contro il 63% del totale. Dal quadro dipinto da NIQ si deduce che la piattaforma non sia appannaggio esclusivo dei più giovani, ma stia intercettando in misura crescente consumatori adulti, con maggiore capacità di spesa e comportamenti d’acquisto più consolidati.

Condividi

```