Pattern: nel primo trimestre ricavi salgono a 27,6 milioni (+19,3%), corre l'Ebitda margin

(Teleborsa) - Pattern Q1 2026: ricavi a 27,6 milioni (+19,3%), EBITDA margin a 7,8% da 0,1%. Pelletteria traina con +46,6%



Pattern S.p.A. (EGM: PTR), operatore nella progettazione e produzione di abbigliamento per i marchi top di gamma del fashion luxury, ha approvato per la prima volta in via volontaria alcuni KPI consolidati al 31 marzo 2026. I ricavi totali si attestano a 27,6 milioni di euro (+19,3% rispetto ai 23,1 milioni del Q1 2025), con crescita trasversale a tutti e tre i Poli: Maglieria +17,1%, Pelletteria +46,6% e Ready-To-Wear +7,4%. L'EBITDA sale a 2,1 milioni (da quasi zero nel Q1 2025), con margine al 7,8% (da 0,1%), grazie all'effetto volumi, alla maggiore efficienza produttiva e alla razionalizzazione industriale in corso. La Pelletteria ha contribuito con 1 milione di EBITDA, passando da un valore negativo. La posizione finanziaria netta è negativa per 25,7 milioni (da 19,8 milioni a fine 2025), con la variazione legata principalmente ad operazioni straordinarie — acquisto azioni proprie di SMT da Camer e riacquisto dell'1,08% di Idee Partners. Al netto di tali operazioni, il debito netto sarebbe sostanzialmente in linea con fine 2025. Il leverage ratio (PFN/EBITDA) migliora da 3,4 a 3,2.

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