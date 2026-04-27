Webuild, roadshow presso investitori qualificati per emissione obbligazioni

(Teleborsa) - Webuild sta organizzando un roadshow con investitori qualificati, italiani e internazionali, con l’obiettivo di valutare le condizioni di mercato in relazione alla potenziale emissione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso, con il supporto di un pool di banche: BNP PARIBAS, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International, HSBC Continental Europe, IMI – Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan SE, Natixis e UniCredit Bank GmbH, in qualità di Joint Lead Managers, e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., BPER Banca S.p.A., Citigroup Global Markets Europe AG e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, in qualità di Co-Managers.



I proventi derivanti dall’emissione delle Nuove Obbligazioni saranno destinati al rimborso dell’indebitamento esistente della Società e, fino ad un certo importo, al riacquisto delle obbligazioni denominate “€250,000,000 3.625 per cent. Notes due 28 January 2027”

aventi un valore nominale complessivo pari a 250.000.000 euro, o anche per scopi generali del gruppo Webuild.



La complessiva operazione consentirebbe di accelerare il processo di ottimizzazione delle scadenze del debito del gruppo Webuild, allungandone la vita media e riducendo i fabbisogni finanziari fino al 2027, cogliendo le opportunità di mercato.



Ricorrendone le condizioni di mercato, l’operazione complessiva sarà eseguita entro il mese di maggio 2026. Si prevede che le Nuove Obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati e saranno destinate ad essere quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino).

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