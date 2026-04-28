Milano 12:17
48.191 +1,09%
Nasdaq 27-apr
27.306 0,00%
Dow Jones 27-apr
49.168 -0,13%
Londra 12:17
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Francoforte 12:17
24.101 +0,07%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 27/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 27/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 aprile

Andamento piatto per il principale indice della Borsa di Milano, che propone sul finale un +0,04%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del FTSE MIB. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 47.836. Primo supporto a 47.584. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 47.495.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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