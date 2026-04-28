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/ Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dell'1,18% alle 08:20
Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dell'1,18% alle 08:20
Il Nikkei 225 continua gli scambi a 59.822,65 punti
In breve
,
Finanza
28 aprile 2026 - 08.20
Sottotono Tokyo che passa di mano con un ribasso dell'1,18% alle 08:20 e si muove in territorio negativo a 59.822,65 punti.
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