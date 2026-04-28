Borsa: Londra, apertura -0,19%

Milano 12:19
48.223 +1,15%
Nasdaq 27-apr
27.306 0,00%
Dow Jones 27-apr
49.168 -0,13%
Londra 12:19
10.366 +0,43%
Francoforte 12:19
24.108 +0,10%

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In breve, Finanza
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Indice FTSE-100 -0,19% a quota 10.301,43 dopo l'apertura.
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