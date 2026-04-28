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Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dell'1,27% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta in utile a 48.280,59 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dell'1,27% alle 13:00
Spunto rialzista dell'1,27% per Milano, alle 13:00, che continua le contrattazioni a 48.280,59 punti.
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