Milano 14:58
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Nasdaq 1-lug
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Dow Jones 1-lug
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Londra 14:58
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Borsa: Bene Milano, in crescita dell'1,18% alle 13:00

Il FTSE MIB allunga a 52.212 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Milano, in crescita dell'1,18% alle 13:00
Risultato positivo dell'1,18% per Milano, alle 13:00, che continua gli scambi a 52.212 punti.
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