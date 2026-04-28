Comtel lancia VOICE: la nuova piattaforma globale per la comunicazione integrata e sicura

(Teleborsa) - Nasce VOICE, la suite di prodotti e soluzioni studiati e realizzati da Comtel che mette al centro il più efficace degli strumenti comunicativi, la voce. Un’operazione che fa seguito all’acquisizione delle attività Enterprise EMEA di NEC e dell’accordo strategico che le conferisce l’esclusiva per la commercializzazione della soluzione di Unified Communication InForm Voice di Forerunner Technologies Inc, in area EMEA e Asia Pacifico – India, insieme all’esclusiva per la gestione dei prodotti NEC per Unified Communications in area EMEA.



L’innovativa soluzione VOICE offre strumenti di collaborazione come video, messaggistica, conferenze, oltre a funzionalità specifiche dedicate a settori come quello crocieristico, dell’ospitalità e della difesa/pubblica sicurezza. Il tutto arricchito da una nuova gamma di propri terminali telefonici evoluti, sia da scrivania che software (per desktop e cellulare) che in tecnologia DECT.



Ora il Gruppo Comtel amplia il proprio pacchetto offrendo un portfolio completo di soluzioni. VOICE, infatti, propone soluzioni avanzate di contact center multicanale; piattaforma per la gestione, registrazione e compliance GDPR delle conversazioni; dashbord intelligente per il monitoraggio delle performance; soluzioni di mobilità evolute ad altissima affidabilità e molto altro.



Il tutto progettato e sviluppato coniugando digitalizzazione e tradizione, integrando l’intelligenza artificiale in VOICE come elemento abilitante, garantendo canali sicuri, protetti e affidabili.



"Vogliamo offrire soluzioni di comunicazione all’avanguardia ai nostri clienti, rendendole al contempo sicure e affidabili. Grazie allo sviluppo di nuove soluzioni, al rafforzamento del nostro ruolo nel campo della cybersicurezza, siamo oggi in grado di offrire un’ampia gamma di soluzioni che si integrano perfettamente tra loro. Da qui nasce VOICE, uno strumento che in sé già

racchiude tutti gli strumenti necessari all’utilizzatore", commenta Mattia Conti, Direttore Generale Comtel.



Un nuovo portfolio di soluzioni che Comtel offre a tutti i suoi clienti, nazionali ed internazionali, per collaborare e che riunisce diverse soluzioni di comunicazione tutte in un unico pacchetto. Il lancio di VOICE, durante l’evento HORIZON ’26, ha visto la partecipazione di numerosi partner Comtel provenienti da diversi Paesi quali Olanda, Germania, Austria, Grecia, Turchia, Polonia, Emirati Arabi Uniti, Spagna, Regno Unito e altri mercati strategici come quelli dell’area EMEA e APAC.



Un nuovo passo nella strategia di crescita e consolidamento della società, che consente a Comtel di posizionarsi come unico player in grado di gestire, mantenere e supportare l’intero installato NEC nei mercati EMEA e APAC, grazie alla propria rete internazionale di partner altamente specializzati.

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