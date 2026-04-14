Comtel, Lazzerini rimette deleghe AD dopo indagine su Garante Privacy-Ita Airways

(Teleborsa) - Fabio Maria Lazzerini ha rimesso tutte le deleghe di amministratore delegato e direttore generale di Com.tel , società attiva nell'integrazione di sistemi ICT quotata su Euronext Growth Milan. Lazzerini, che rimane membro non esecutivo del CdA e detiene indirettamente il 4,45% del capitale, ha motivato la decisione con la volontà di evitare che "qualsivoglia ricaduta mediatica di una vicenda relativa a un suo precedente incarico professionale, alla quale si professa totalmente estraneo, possa interessare Comtel" in un momento di forte sviluppo aziendale.



Tutte le deleghe sono state conferite al presidente Davide Cilli, con un passaggio di consegne concordato per garantire la continuità del piano industriale. Il CdA ha espresso "grande apprezzamento" per il lavoro svolto da Lazzerini nella fase di quotazione, nelle operazioni straordinarie e nell'espansione internazionale della società.



Lezzerini, ex amministratore delegato di Ita Airways, è stato infatti iscritto nel registro degli indagati nel procedimento che coinvolge i vertici del Garante della privacy. Il filone dell'indagine è quello relativo alle tessere "Volare Classe Executive", del valore di 6 mila euro ciascuna, ritenute tra le utilità contestate ai vertici dell'Authority. All'ex ad di Ita Airways la Procura di Roma contesta il reato di corruzione.

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