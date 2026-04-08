ODDO BHF Asset Management lancia il suo primo ETF attivo in Italia

(Teleborsa) - Con ODDO BHF US Equity Active UCITS ETF, ODDO BHF Asset Management lancia il suo primo ETF attivo, nell'ambito di una nuova gamma di prodotti destinata al mercato italiano. Il fondo si inserisce in una gamma recentemente introdotta a livello europeo, sviluppata in partnership con HANetf, piattaforma white label ETF leader in Europa. "Si tratta di un'estensione naturale della nostra offerta attuale", afferma Nicolas Chaput, Global CEO di ODDO BHF AM.



"Non stiamo entrando nel mercato degli ETF con un approccio passivo - aggiunge Chaput - Stiamo estendendo il nostro DNA, fatto di strategie attive ad alta convinzione, affinché giunga a un formato in linea con le modalità di investimento attuali. Attraverso le nostre strategie globali flessibili offriamo agli investitori esposizione a tutti i mercati, asset class, aree geografiche, settori, stili e capitalizzazioni, grazie a una selezione attiva e approfondita degli ETF. Questo nuovo formato rappresenta un'integrazione innovativa e complementare alla nostra gamma esistente di fondi gestiti in modo attivo".



La gamma comprende attualmente tre ETF attivi, di cui uno già registrato in Italia, l'ODDO BHF US Equity Active UCITS ETF, che consente agli investitori di accedere in modo efficiente al mercato azionario statunitense. Per garantire un'infrastruttura operativa di elevata qualità e un'efficiente gestione della liquidità, ODDO BHF AM . in qualità di gestore delegato - ha avviato una collaborazione con HANetf, che vanta una consolidata esperienza nella strutturazione di ETF, nei capital markets e nella distribuzione a livello europeo.



(Foto: Jason Briscoe su Unsplash)

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