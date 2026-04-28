Fondazione Cattolica eroga 3 milioni nel 2025 per 299 progetti sociali

Il Bilancio Sociale documenta l'impegno della Fondazione a sostegno delle realtà non profit

(Teleborsa) - Fondazione Cattolica, ente di Generali Italia dedicato alle attività a favore del Terzo Settore, ha erogato nel 2025 circa 3

milioni di euro per nuovi progetti di carattere sociale, sostenendo 299 realtà non profit del territorio nazionale. Più in dettaglio, l’Ente ha finanziato 82 iniziative di Solidarietà, per un valore di 1.349.520 euro, 31 di Educazione e Istruzione, per

724.500 euro complessivi, 3 di Studio e Ricerca, per un contributo di 180.000 euro, e 183 di Cultura, per 720.500 euro.



Grazie all’appoggio e ai fondi messi a disposizione da Generali, sono stati coinvolti complessivamente 17.178 volontari che hanno permesso di raggiungere 619.024 beneficiari ed inserire 261 persone nelle imprese sociali.



Nel corso del 2025, il Consiglio di Amministrazione ha rafforzato le nuove linee guida programmatiche per il triennio 2024-2026, con l’obiettivo di valorizzare ed accompagnare, accanto alle tradizionali attività svolte dalla Fondazione, la crescita culturale ed organizzativa delle associazioni non profit, delle imprese sociali e degli enti del Terzo Settore.



Tra i vari progetti lanciati nel 2025, due in particolare sono da segnalare: il bando dedicato al "People Raising", incentrato sulla valorizzazione del capitale umano e la costruzione di nuovi modelli organizzativi per enti e associazioni del comparto, e l’avvio dell’Academy Fondazione Cattolica per il Terzo Settore.



"Il 2025 è stato un anno di particolare importanza perché, grazie al sostegno di Generali, la Fondazione Cattolica ha proseguito a fornire su tutto il territorio nazionale un importante sostegno alle realtà del Terzo Settore. In più, nel corso dello scorso anno, abbiamo puntato ad aiutare gli Enti che sosteniamo, contribuendo in modo concreto alla formazione delle persone che vi operano", ha dichiarato il presidente Paolo Bedoni.



"Le attività svolte nel 2025 ci incoraggiano nel percorso di ridefinizione del ruolo della Fondazione, superando una concezione puramente erogativa per assumere una funzione più ampia di promozione, accompagnamento e sostegno ai processi di innovazione sociale,

fondamentali per la crescita degli enti del Terzo Settore e per la loro capacità di produrre miglioramenti concreti nella vita delle comunità e dei territori in cui operano", ha dichiarato il segretario generale Giovanni Tessitore.

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