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Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Banks

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Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Banks
Giornata di guadagni per l'indice bancario europeo, che continua la giornata a 260,7 punti.
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