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Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Banks
Giornata di guadagni per l'indice bancario europeo, che continua la giornata a 292,33 punti.
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