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Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Food & Beverage

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Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Food & Beverage
Giornata di guadagni per il settore Alimentare europeo, che continua la giornata a 438,11 punti.
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