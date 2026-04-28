Francoforte: movimento negativo per Cts Eventim
(Teleborsa) - Sottotono Cts Eventim, che passa di mano con un calo del 2,18%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Cts Eventim mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,43%, rispetto a -3,62% del MDAX).
Le implicazioni di breve periodo di Cts Eventim sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 58,97 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 57,97. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 59,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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