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Francoforte: performance negativa per Cts Eventim
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22 aprile 2026 - 13.00
Ribasso per
Cts Eventim
, che presenta una flessione del 2,64%.
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