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Francoforte: andamento rialzista per Cts Eventim

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento rialzista per Cts Eventim
(Teleborsa) - Avanza Cts Eventim, che guadagna bene, con una variazione del 2,42%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Cts Eventim rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di Cts Eventim ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 55,68 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 57,13, mentre il primo supporto è stimato a 54,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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