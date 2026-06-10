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Italia, Produzione industriale (MoM) in aprile

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Italia, Produzione industriale (MoM) in aprile
Italia, Produzione industriale in aprile su base mensile (MoM) +0,5%, in calo rispetto al precedente +0,6% (la previsione era 0%).

(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
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