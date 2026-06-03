Milano 16:42
50.133 -0,88%
Nasdaq 16:42
30.673 +0,04%
Dow Jones 16:42
50.920 -0,76%
Londra 16:42
10.336 -0,36%
Francoforte 16:42
24.765 -1,43%

Unione Europea, Prezzi produzione (MoM) in aprile

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, Prezzi produzione (MoM) in aprile
Unione Europea, Prezzi produzione in aprile su base mensile (MoM) +0,6%, in calo rispetto al precedente +3,4% (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```