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Italia, Produzione costruzioni (MoM) in aprile

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Italia, Produzione costruzioni (MoM) in aprile
Italia, Produzione costruzioni in aprile su base mensile (MoM) +0,3%, in calo rispetto al precedente +1,9%.

(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
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