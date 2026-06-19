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Prezzi produzione Germania (MoM) in maggio
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19 giugno 2026 - 09.00
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Prezzi produzione in maggio su base mensile (MoM) +0,3%
, in calo rispetto al precedente +1,2% (la previsione era +0,7%).
(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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