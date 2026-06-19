Milano 12:11
53.083 +0,75%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 +0,14%
Londra 12:11
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Francoforte 12:11
25.112 +0,34%

Prezzi produzione Germania (MoM) in maggio

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Prezzi produzione Germania (MoM) in maggio
Germania, Prezzi produzione in maggio su base mensile (MoM) +0,3%, in calo rispetto al precedente +1,2% (la previsione era +0,7%).

(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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