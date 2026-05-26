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Indice FHFA prezzi case USA (MoM) in marzo
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26 maggio 2026 - 15.05
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Indice FHFA prezzi case in marzo su base mensile (MoM) +0,1%
, in aumento rispetto al precedente -0,1% (in linea con le stime degli analisti).
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