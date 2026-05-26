Milano 17:35
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Nasdaq 20:06
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Dow Jones 20:06
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Londra 17:35
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Indice FHFA prezzi case USA (MoM) in marzo

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Indice FHFA prezzi case USA (MoM) in marzo
USA, Indice FHFA prezzi case in marzo su base mensile (MoM) +0,1%, in aumento rispetto al precedente -0,1% (in linea con le stime degli analisti).
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