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Londra: balza in avanti Coca-Cola Europacific Partners

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti Coca-Cola Europacific Partners
Avanza la società di imbottigliamento che vende bevande analcoliche con il marchio Coca-Cola in Europa, che guadagna bene, con una variazione del 2,60%.
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