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Londra: balza in avanti British American Tobacco

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti British American Tobacco
Apprezzabile rialzo per l'azienda che produce sigarette, in guadagno dell'1,96% sui valori precedenti.
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