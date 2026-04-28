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New York: allunga il passo Coca Cola

Migliori e peggiori, In breve
New York: allunga il passo Coca Cola
Ottima performance per il gigante americano della bevanda più famosa al mondo, che scambia in rialzo del 5,57%.
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