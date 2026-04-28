New York: scambi al rialzo per Travelers Company
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia di assicurazioni americana, in guadagno del 2,37% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Travelers Company più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 313,1 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 307,3. L'equilibrata forza rialzista della big delle polizze assicurative è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 318,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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