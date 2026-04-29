New York: calo per Travelers Company
(Teleborsa) - Retrocede la compagnia di assicurazioni americana, con un ribasso del 2,62%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Travelers Company mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,16%, rispetto a -0,74% dell'indice americano).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 307,3 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 299,2. L'equilibrata forza rialzista della big delle polizze assicurative è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 315,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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