New York: calo per Travelers Company

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia di assicurazioni americana , con un ribasso del 2,62%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Travelers Company mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,16%, rispetto a -0,74% dell' indice americano ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 307,3 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 299,2. L'equilibrata forza rialzista della big delle polizze assicurative è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 315,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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