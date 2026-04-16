Travelers Company in difficoltà nonostante la trimestrale migliore delle attese

(Teleborsa) - Si muove al ribasso il titolo Travelers Company che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,87% rispetto alla seduta precedente, nonostante la società abbia chiuso il primo trimestre 2026 con risultati superiori alle aspettative.



Nel periodo, Travelers Companies ha registrato un utile per azione (EPS) di 7,71 dollari superiore agli 6,97 dollari stimati dagli analisti. Anche i ricavi hanno superato il consensus raggiungendo 11,92 miliardi di dollari rispetto ai 10,75 miliardi indicati dal mercato.



L'andamento della compagnia di assicurazioni americana nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.



Le implicazioni tecniche attuali di Travelers Company mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 293 USD. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 299,8. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 289,3.



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