New York: scambi in positivo per Keurig Dr Pepper

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,90%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Keurig Dr Pepper mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,3%, rispetto a +1,21% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Lo status tecnico di breve periodo di Keurig Dr Pepper mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 29,19 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 28,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 29,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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