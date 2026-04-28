New York: scambi negativi per Cisco Systems

(Teleborsa) - Rosso per Cisco , che sta segnando un calo del 2,08%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend dell' azienda produttrice di apparati di networking rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni di medio periodo di Cisco confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 87,92 USD con primo supporto visto a 85,56. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 84,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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