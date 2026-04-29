New York: scambi al rialzo per Cisco Systems
(Teleborsa) - Scambia in profit Cisco, che lievita dell'1,86%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend dell'azienda produttrice di apparati di networking rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni di medio periodo di Cisco confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 89,16 USD con primo supporto visto a 87,31. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 86,15.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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