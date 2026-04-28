Piazza Affari: andamento rialzista per D'Amico

(Teleborsa) - Balza in avanti il leader mondiale nel trasporto marittimo , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,58%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a D'Amico rispetto all'indice di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per D'Amico , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 7,633 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 7,818. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 7,517.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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