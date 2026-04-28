Piazza Affari: andamento rialzista per Unicredit
(Teleborsa) - Balza in avanti l'istituto di credito, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,32%.
L'andamento di Unicredit nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 65,33 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 67,13. Il peggioramento della banca di Piazza Gae Aulenti è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 64,13.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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