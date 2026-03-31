Piazza Affari: andamento rialzista per Unicredit
(Teleborsa) - Balza in avanti l'istituto di credito, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,94%.
Lo scenario su base settimanale di Unicredit rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico della banca di Piazza Gae Aulenti mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 60,04 Euro con area di resistenza individuata a quota 61,57. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 59,09.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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