Piazza Affari: brillante l'andamento di BFF Bank
(Teleborsa) - Avanza la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che guadagna bene, con una variazione del 3,05%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BFF Bank più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo di BFF Bank si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 2,261 Euro. Supporto stimato a 2,193. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 2,329.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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