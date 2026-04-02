Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Piazza Affari: in perdita BFF Bank

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in perdita BFF Bank
Scende sul mercato la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che soffre con un calo dell'8,52%.
Condividi
```